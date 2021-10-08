Гаджиев поделился ожиданиями от матча Россия — Словакия

Тренер Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча сборной России в квалификационном турнире чемпионата мира 2022 года с командой Словакии.

«Безусловно, такое количество травмированных игроков вызывает беспокойство, мы давно утратили свои позиции на европейских футбольных полях. Практически любой матч сейчас вызывает беспокойство», — цитирует Гаджиева «Матч ТВ».

По его мнению, Словакия и Словения имеют в составе неплохих игроков, некоторые из них выступают в хороших зарубежных клубах. Гаджиев предположил, что октябрьские матчи для России будут очень сложными.

Встреча России со Словакией состоится 8 октября на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало игры — в 21:45 мск.

Россия (13 очков) по итогам шести туров занимает второе место в группе. Хорватия (13) по дополнительными показателям идёт на первой строчке. Словакия (9) — третья.

Ранее Карпин поделился ожиданиями от матча со сборной Словакии.