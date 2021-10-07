Карпин поделился ожиданиями от матча со сборной Словакии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со Словакией.

«Словакия — добротная сборная европейского уровня. Их сильная сторона — стандартные положения, они много с них создают и забивают. К этому надо отнестись очень внимательно, помимо всего остального», — приводит слова Карпина на пресс-конференции «Спорт-Экспресс».

Встреча России со Словакией состоится 8 октября на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало игры — в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что сборная России прилетела в Казань на матч со Словакией.