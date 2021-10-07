Карпин поделился ожиданиями от матча со сборной Словакии
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«Словакия — добротная сборная европейского уровня. Их сильная сторона — стандартные положения, они много с них создают и забивают. К этому надо отнестись очень внимательно, помимо всего остального», — приводит слова Карпина на пресс-конференции «Спорт-Экспресс».
Встреча России со Словакией состоится 8 октября на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало игры — в 21:45 мск.
Ранее сообщалось, что сборная России прилетела в Казань на матч со Словакией.