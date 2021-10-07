Ковалёв идёт вторым после короткой программы Гран-при Австрии

Россиянин Артём Ковалёв занимает второе место на этапе серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Линце (Австрия) после короткой программы.

РИА Новости

Лидирует в соревнованиях представитель США Илья Малинин. На третьем месте идёт россиянин Кирилл Сарновский. Ковалёв занимается в группе Александра Волкова. 18-летний фигурист на этапе Гран-при в Красноярске занял четвёртое место. Произвольную программу спортсмены представят 8 октября. Ранее сообщалось, что российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют после короткой программы на турнире Finlandia Trophy.