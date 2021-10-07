Ковалёв идёт вторым после короткой программы Гран-при Австрии

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Россиянин Артём Ковалёв занимает второе место на этапе серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Линце (Австрия) после короткой программы.
Ковалёв идёт вторым после короткой программы Гран-при Австрии
  • РИА Новости

Лидирует в соревнованиях представитель США Илья Малинин. На третьем месте идёт россиянин Кирилл Сарновский.

Ковалёв занимается в группе Александра Волкова.

18-летний фигурист на этапе Гран-при в Красноярске занял четвёртое место.

Произвольную программу спортсмены представят 8 октября.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют после короткой программы на турнире Finlandia Trophy.

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