Ковалёв идёт вторым после короткой программы Гран-при Австрии
- РИА Новости
Лидирует в соревнованиях представитель США Илья Малинин. На третьем месте идёт россиянин Кирилл Сарновский.
Ковалёв занимается в группе Александра Волкова.
18-летний фигурист на этапе Гран-при в Красноярске занял четвёртое место.
Произвольную программу спортсмены представят 8 октября.
Ранее сообщалось, что российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют после короткой программы на турнире Finlandia Trophy.