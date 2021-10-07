Карпин — о состоянии Самошникова: человек со сборной ни одной секунды не тренировался

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о состоянии защитника «Рубина» Ильи Самошникова перед матчем квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года.
Карпин — о состоянии Самошникова: человек со сборной ни одной секунды не тренировался
  • РИА Новости

«Не знаю, что с Самошниковым. Человек с нами не был ни одной секунды, не тренировался», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что доволен футболистами сборной, поскольку они выкладываются на тренировках на 100%.

«Посмотрим, как это завтра выльется в игру», — сказал Карпин.

Самошников в матче десятого тура чемпионата России с «Нижним Новгородом» получил травму голеностопного сустава. Вместо него в сборную был вызван защитник екатеринбургского «Урала» Арсен Адамов.

8 октября в Казани сборная России сыграет в рамках отбора ЧМ со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

Ранее сообщалось, что Адамов вызван в сборную России на матчи со Словакией и Словенией.

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