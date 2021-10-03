Футболист «Урала» Адамов вызван в сборную России на матчи со Словакией и Словенией

Короткая ссылка
Защитник екатеринбургского «Урала» Арсен Адамов вызван в сборную России по футболу на матчи квалификации чемпионата мира 2022 года со Словакией и Словенией.
Футболист «Урала» Адамов вызван в сборную России на матчи со Словакией и Словенией
  • ©Пресс-служба футбольного клуба "Урал"

Как сообщает пресс-служба национальной команды, 21-летний игрок приглашён на ближайший сбор. Отмечается, что Адамов был вызван в связи с травмой защитника «Рубина» Ильи Самошникова.

8 октября в Казани сборная России сыграет в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов высказался о ситуации с травмами в сборной России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить