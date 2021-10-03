Футболист «Урала» Адамов вызван в сборную России на матчи со Словакией и Словенией
- ©Пресс-служба футбольного клуба "Урал"
Как сообщает пресс-служба национальной команды, 21-летний игрок приглашён на ближайший сбор. Отмечается, что Адамов был вызван в связи с травмой защитника «Рубина» Ильи Самошникова.
8 октября в Казани сборная России сыграет в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.
Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов высказался о ситуации с травмами в сборной России по футболу.