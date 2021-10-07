Таркович высказался об отсутствии Головина и Дзюбы в сборной России

Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович прокомментировал отсутствие в команде России полузащитника «Монако» Александра Головина и форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Травмы не означают какого-то итога. Хорватия приехала к нам без Модрича и других ведущих игроков, но увезла три очка. Потери игроков не говорят о том, что команда может не преуспеть», — цитирует Тарковича «Спорт-Экспресс».

Тренер считает, что на сборную Словакии будет давить результат, поскольку команде необходимо выигрывать, чтобы улучшить положение в группе Н.

«Против нас играет то, что у России лучше положение в таблице», — сказал он.

Россия (13 очков) по итогам шести туров занимает второе место в группе. Хорватия (13) по дополнительными показателям идёт на первой строчке. Словакия (9) — третья.

Головин получил травму в матче девятого тура чемпионата Франции с «Бордо» (3:0). В этой игре россиянин забил мяч и сделал результативную передачу. Дзюба отказался от вызова в сборную на октябрьские матчи.

Ранее полузащитник сборной Словакии Ондрей Дуда прокомментировал отсутствие в команде России Дзюбы.