Дуда высказался об отсутствии в сборной России Дзюбы

Полузащитник сборной Словакии Ондрей Дуда прокомментировал отсутствие в команде России форварда Артёма Дзюбы.

«У меня нет с этим проблем. Я не интересуюсь этим вопросом, о котором вы говорите», — цитирует Дуду «Спорт-Экспресс».

По словам Дуды, он доволен тем, что на матч 8 октября в Казани будут допущены болельщики. Он добавил, что многие из игроков сборной уже привыкли играть матчи со зрителями.

«Хорошо, что завтра будут зрители на матче, и это не мешает. Жаль, что их будет всего 13 тыс.», — сказал он.

Напомним, Дзюба не был вызван в национальную команду на сентябрьские встречи отбора чемпионата мира — 2022 с Хорватией, Кипром и Мальтой. Потом форвард отказался от вызова на октябрьские игры, сославшись на плохую физическую форму.

Матч Россия — Словакия начнётся в 21:45 мск.

Ранее бывший главный тренер сборной Словакии Владимир Вайсс поделился ожиданиями от октябрьских матчей с участием команды России.