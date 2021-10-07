Дуда считает, что Словакия способна обыграть Россию в Казани

Полузащитник сборной Словакии по футболу Ондрей Дуда поделился ожиданиями от матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с командой России.

«Чтобы победить Россию, надо сыграть так, как мы сыграли во время последнего сбора в сентябре. И в том же стиле, как мы играли с ними тяжёлый матч дома, который мы выиграли. Если будем играть с тем же уровнем настроя, то удача нам поможет снова победить Россию», — цитирует Дуду «Спорт-Экспресс».

По его словам, сборная Словакии хочет набрать максимальное количество очков, чтобы пробиться с первого места в финальную стадию ЧМ в Катаре.

Напомним, Словакия выиграла у России предыдущие два матча. Россияне в марте уступили в игре третьего тура отбора группы Н на выезде со счётом 1:2. Тогда сборной руководил Станислав Черчесов.

Матч Россия — Словакия состоится 8 октября в Казани. Игра начнётся в 21:45 мск.

Ранее форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов ответил на вопрос о попадании в состав сборной России.