Дуда считает, что Словакия способна обыграть Россию в Казани
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«Чтобы победить Россию, надо сыграть так, как мы сыграли во время последнего сбора в сентябре. И в том же стиле, как мы играли с ними тяжёлый матч дома, который мы выиграли. Если будем играть с тем же уровнем настроя, то удача нам поможет снова победить Россию», — цитирует Дуду «Спорт-Экспресс».
По его словам, сборная Словакии хочет набрать максимальное количество очков, чтобы пробиться с первого места в финальную стадию ЧМ в Катаре.
Напомним, Словакия выиграла у России предыдущие два матча. Россияне в марте уступили в игре третьего тура отбора группы Н на выезде со счётом 1:2. Тогда сборной руководил Станислав Черчесов.
Матч Россия — Словакия состоится 8 октября в Казани. Игра начнётся в 21:45 мск.
Ранее форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов ответил на вопрос о попадании в состав сборной России.