Дуда считает, что Словакия способна обыграть Россию в Казани

Короткая ссылка
Полузащитник сборной Словакии по футболу Ондрей Дуда поделился ожиданиями от матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с командой России.
Дуда считает, что Словакия способна обыграть Россию в Казани
  • © AP Photo/Dmitri Lovetsky

«Чтобы победить Россию, надо сыграть так, как мы сыграли во время последнего сбора в сентябре. И в том же стиле, как мы играли с ними тяжёлый матч дома, который мы выиграли. Если будем играть с тем же уровнем настроя, то удача нам поможет снова победить Россию», — цитирует Дуду «Спорт-Экспресс».

По его словам, сборная Словакии хочет набрать максимальное количество очков, чтобы пробиться с первого места в финальную стадию ЧМ в Катаре.

Напомним, Словакия выиграла у России предыдущие два матча. Россияне в марте уступили в игре третьего тура отбора группы Н на выезде со счётом 1:2. Тогда сборной руководил Станислав Черчесов. 

Матч Россия — Словакия состоится 8 октября в Казани. Игра начнётся в 21:45 мск.

Ранее форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов ответил на вопрос о попадании в состав сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить