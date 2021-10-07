Тренер сборной Словакии высказался о дебюте Карпина в национальной команде России

Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович поделился мнением о работе Валерия Карпина на посту наставника национальной команды России перед матчем седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Каждый наставник, приходя в команду, пытается внести новые идеи. Пока вижу, что дебют Валерия получился таким, каким и должен быть. Мы ожидали таких результатов. Российская сборная теперь играет по-другому, и это связано с футболистами, которые есть в команде», — приводит слова Тарковича на пресс-конференции «Спорт-Экспресс».

Встреча России со Словакией состоится 8 октября на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало игры — в 21:45 мск.

Ранее Таркович оценил качество газона на стадионе в Казани.