Тренер сборной Словакии высказался о дебюте Карпина в национальной команде России
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«Каждый наставник, приходя в команду, пытается внести новые идеи. Пока вижу, что дебют Валерия получился таким, каким и должен быть. Мы ожидали таких результатов. Российская сборная теперь играет по-другому, и это связано с футболистами, которые есть в команде», — приводит слова Тарковича на пресс-конференции «Спорт-Экспресс».
Встреча России со Словакией состоится 8 октября на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало игры — в 21:45 мск.
Ранее Таркович оценил качество газона на стадионе в Казани.