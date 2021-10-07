Главный тренер сборной Словакии оценил качество газона на стадионе в Казани

Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович поделился мнением о состоянии поля на стадионе в Казани перед матчем седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Россией.

«Слышал, что были проблемы с газоном. Но сейчас я бы сказал, что поле в хорошем состоянии. Оно вполне добротное, и на нём можно играть в полную силу», — приводит слова Тарковича на пресс-конференции «Спорт-Экспресс».

Встреча России со Словакией состоится 8 октября на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало игры — в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что сборная России прилетела в Казань на матч со Словакией.