«РБ Спорт»: ЭСК признала ошибку Казарцева в неназначении пенальти в ворота ЦСКА

Короткая ссылка
Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) дала оценку работе арбитра VAR Василия Казарцева на матче десятого тура чемпионата России по футболу ЦСКА — «Краснодар».
«РБ Спорт»: ЭСК признала ошибку Казарцева в неназначении пенальти в ворота ЦСКА
  • РИА Новости

«Члены комиссии на заседании в четверг единогласно проголосовали за то, что пенальти в ворота ЦСКА следовало назначить. Соответственно, ЭСК оценила работу Казарцева неудовлетворительно», — сообщает «РБ Спорт».

На заседании также присутствовал руководитель департамента судейства РФС португалец Витор Перейра.

На последних минутах мяч попал в руку защитнику хозяев Игорю Дивееву в штрафной красно-синих. Однако арбитр Владимир Москалёв не усмотрел в этом нарушения правил. За работу VAR отвечал Казарцев.

Встреча завершилась со счётом 0:0.

Ранее в РФС объяснили замену Казарцева на VAR в матче «Ахмат» — «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить