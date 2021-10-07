«РБ Спорт»: ЭСК признала ошибку Казарцева в неназначении пенальти в ворота ЦСКА
- РИА Новости
«Члены комиссии на заседании в четверг единогласно проголосовали за то, что пенальти в ворота ЦСКА следовало назначить. Соответственно, ЭСК оценила работу Казарцева неудовлетворительно», — сообщает «РБ Спорт».
На заседании также присутствовал руководитель департамента судейства РФС португалец Витор Перейра.
На последних минутах мяч попал в руку защитнику хозяев Игорю Дивееву в штрафной красно-синих. Однако арбитр Владимир Москалёв не усмотрел в этом нарушения правил. За работу VAR отвечал Казарцев.
Встреча завершилась со счётом 0:0.
Ранее в РФС объяснили замену Казарцева на VAR в матче «Ахмат» — «Спартак».