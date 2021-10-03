В РФС объяснили замену Казарцева на VAR в матче «Ахмат» — «Спартак»

В Российском футбольном союзе (РФС) объяснили решение о назначении Сергея Карасёва на VAR вместо Василия Казарцева на матч десятого тура Российской премьер-лиги между грозненским «Ахматом» и московским «Спартаком».

«Замена была инициирована департаментом судейства по итогам встречи ЦСКА и «Краснодара». Решения арбитра в этом матче, вызвавшие общественный резонанс, будут изучены на ближайшем заседании ЭСК. До его проведения было решено не включать Казарцева в состав бригад, обслуживающих матчи», — говорится в заявлении службы коммуникаций РФС.

Напомним, что 2 октября Казарцев отвечал за работу VAR во время матча ЦСКА — «Краснодар». В конце игры в штрафной хозяев мяч попал в руку защитнику армейцев Игорю Дивееву, но пенальти не был назначен, что вызвало множество проявлений недовольства по поводу работы судей.

Ранее сообщалось, что Карасёв заменит Казарцева на VAR в матче «Ахмат» — «Спартак».