Карпин объяснил вызов Глебова в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил вызов полузащитника «Ростова» Данила Глебова в национальную команду перед матчем седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира со Словакией.

«На сайте Российского футбольного союза есть всё объяснение. Денис Глушаков уехал, и приехал игрок, который знает общие направления. Если не Глебов, то кто? Умяров? Он в молодёжной команде не тренировался два дня», — приводит слова Карпина с пресс-конференции «Спорт-Экспресс».

Встреча России со Словакией состоится 8 октября на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало игры — в 21:45 мск.

Ранее Карпин сообщил, что полузащитник сборной России Денис Макаров получил травму перед матчем со Словакией.