Карпин объяснил вызов Глебова в сборную России
- ©rfs.ru
«На сайте Российского футбольного союза есть всё объяснение. Денис Глушаков уехал, и приехал игрок, который знает общие направления. Если не Глебов, то кто? Умяров? Он в молодёжной команде не тренировался два дня», — приводит слова Карпина с пресс-конференции «Спорт-Экспресс».
Встреча России со Словакией состоится 8 октября на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало игры — в 21:45 мск.
Ранее Карпин сообщил, что полузащитник сборной России Денис Макаров получил травму перед матчем со Словакией.