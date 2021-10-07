Карпин объяснил вызов Глебова в сборную России

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил вызов полузащитника «Ростова» Данила Глебова в национальную команду перед матчем седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира со Словакией.
Карпин объяснил вызов Глебова в сборную России
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«На сайте Российского футбольного союза есть всё объяснение. Денис Глушаков уехал, и приехал игрок, который знает общие направления. Если не Глебов, то кто? Умяров? Он в молодёжной команде не тренировался два дня», — приводит слова Карпина с пресс-конференции «Спорт-Экспресс».

Встреча России со Словакией состоится 8 октября на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало игры — в 21:45 мск.

Ранее Карпин сообщил, что полузащитник сборной России Денис Макаров получил травму перед матчем со Словакией.

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