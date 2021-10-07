Карпин сообщил, что Макаров получил травму перед матчем со Словакией
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«Денис почувствовал на вчерашнем занятии забитость икроножной мышцы. Сделали обследование. После тренировки будем смотреть, останется ли он на матч со Словенией», — приводит слова Карпина на пресс-конференции «Спорт-Экспресс».
Встреча России со Словакией состоится 8 октября на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало игры — в 21:45 мск.
Ранее Карпин высказался о давлении на сборную России по поводу места в турнирной таблице отбора ЧМ-2022.