Карпин сообщил, что Макаров получил травму перед матчем со Словакией

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед матчем седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со Словакией сообщил, что полузащитник национальной команды Денис Макаров получил травму на тренировке.
Карпин сообщил, что Макаров получил травму перед матчем со Словакией
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«Денис почувствовал на вчерашнем занятии забитость икроножной мышцы. Сделали обследование. После тренировки будем смотреть, останется ли он на матч со Словенией», — приводит слова Карпина на пресс-конференции «Спорт-Экспресс».

Встреча России со Словакией состоится 8 октября на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало игры — в 21:45 мск.

Ранее Карпин высказался о давлении на сборную России по поводу места в турнирной таблице отбора ЧМ-2022.

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