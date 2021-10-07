«РБ Спорт»: Казарцева отстранят от судейской работы на один год

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Футбольный арбитр Василий Казарцев будет отстранён от судейства на 12 месяцев.
«РБ Спорт»: Казарцева отстранят от судейской работы на один год
  • РИА Новости

«Казарцев не будет работать в качестве видеоассистента. Он будет отстранён сроком на один календарный год. По итогам дисквалификации будет принято решение о его дальнейшей деятельности», — сообщает «РБ Спорт».

Казарцев в сезоне-2020/21 был исключён из списка главных арбитров.

Напомним, что 2 октября Казарцев отвечал за работу VAR во время матча ЦСКА — «Краснодар». В конце игры в штрафной хозяев мяч попал в руку защитнику армейцев Игорю Дивееву, но пенальти не был назначен, что вызвало множество проявлений недовольства по поводу работы судей.

Ранее в РФС объяснили замену Казарцева на VAR в матче «Ахмат» — «Спартак».

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