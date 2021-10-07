«РБ Спорт»: Казарцева отстранят от судейской работы на один год
- РИА Новости
«Казарцев не будет работать в качестве видеоассистента. Он будет отстранён сроком на один календарный год. По итогам дисквалификации будет принято решение о его дальнейшей деятельности», — сообщает «РБ Спорт».
Казарцев в сезоне-2020/21 был исключён из списка главных арбитров.
Напомним, что 2 октября Казарцев отвечал за работу VAR во время матча ЦСКА — «Краснодар». В конце игры в штрафной хозяев мяч попал в руку защитнику армейцев Игорю Дивееву, но пенальти не был назначен, что вызвало множество проявлений недовольства по поводу работы судей.
Ранее в РФС объяснили замену Казарцева на VAR в матче «Ахмат» — «Спартак».