Суд отложил рассмотрение жалобы на арест гендиректора «Тамбова» Коноваловой
- РИА Новости
«Сегодня Тамбовский областной суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы на 11-е число — для проверки доводов, изложенных в апелляционной жалобе», — цитирует Романову РИА Новости.
Коновалова подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.
По данным следствия, Тамбов выделял на футбольный клуб около 1 млрд рублей в год, которые присваивались руководителями клуба через различные противоправные схемы.
ФК «Тамбов» завершил прошедший сезон на последнем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В апреле 2021 года арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск о банкротстве тамбовского клуба. В мае клуб прекратил своё существование.
Ранее сообщалось, что 4 октября защита Коноваловой попросила отменить её арест.