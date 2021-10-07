Суд отложил рассмотрение жалобы на арест гендиректора «Тамбова» Коноваловой

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Помощник председателя Тамбовского областного суда Мария Романова сообщила, что рассмотрение жалобы на заключение под стражу генерального директора футбольного клуба «Тамбов» Ольги Коноваловой было отложено.
Суд отложил рассмотрение жалобы на арест гендиректора «Тамбова» Коноваловой
  • РИА Новости

«Сегодня Тамбовский областной суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы на 11-е число — для проверки доводов, изложенных в апелляционной жалобе», — цитирует Романову РИА Новости.

Коновалова подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, Тамбов выделял на футбольный клуб около 1 млрд рублей в год, которые присваивались руководителями клуба через различные противоправные схемы.

ФК «Тамбов» завершил прошедший сезон на последнем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В апреле 2021 года арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск о банкротстве тамбовского клуба. В мае клуб прекратил своё существование.

Ранее сообщалось, что 4 октября защита Коноваловой попросила отменить её арест.

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