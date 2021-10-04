Защита гендиректора «Тамбова» Коноваловой попросила отменить её арест
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- РИА Новости
«Подали жалобу. Защита просит признать постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу незаконным и отменить его», — приводит слова Кислинского РИА Новости.
1 октября Ленинский районный суд арестовал Коновалову на два месяца.
По данным следствия, Тамбов выделял на футбольный клуб около 1 млрд рублей в год, которые присваивались руководителями клуба через различные противоправные схемы.
ФК «Тамбов» завершил прошедший сезон на последнем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В апреле 2021 года арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск о банкротстве тамбовского клуба. В мае клуб прекратил своё существование.
Ранее Кислинский сообщил, что суд заключил под стражу Коновалову.