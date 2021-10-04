Защита гендиректора «Тамбова» Коноваловой попросила отменить её арест

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Дмитрий Кислинский, адвокат генерального директора футбольного клуба «Тамбов» Ольги Коноваловой, сообщил, что защита его клиентки, подозреваемой в мошенничестве в особо крупном размере, попросила суд признать постановление о мере пресечения незаконным и отменить его.
Защита гендиректора «Тамбова» Коноваловой попросила отменить её арест
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

«Подали жалобу. Защита просит признать постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу незаконным и отменить его», — приводит слова Кислинского РИА Новости.

1 октября Ленинский районный суд арестовал Коновалову на два месяца.

По данным следствия, Тамбов выделял на футбольный клуб около 1 млрд рублей в год, которые присваивались руководителями клуба через различные противоправные схемы.

ФК «Тамбов» завершил прошедший сезон на последнем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В апреле 2021 года арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск о банкротстве тамбовского клуба. В мае клуб прекратил своё существование.

Ранее Кислинский сообщил, что суд заключил под стражу Коновалову.

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