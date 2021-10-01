Гендиректора «Тамбова» заключили под стражу по подозрению в мошенничестве

Адвокат генерального директора футбольного клуба «Тамбов» Ольги Коноваловой Дмитрий Кислинский сообщил, что суд заключил под стражу его клиента.

«Избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Она по-прежнему подозреваемая», — цитирует Кислинского РИА Новости.

ФК «Тамбов» завершил прошедший сезон на последнем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В апреле 2021 года арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск о банкротстве тамбовского клуба. В мае клуб прекратил своё существование.

Ранее сообщалось, что полиция задержала генерального директора футбольного клуба «Тамбов» Ольгу Коновалову по делу о мошенничестве.