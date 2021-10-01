Гендиректор «Тамбова» Коновалова задержана по подозрению в мошенничестве

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Полиция задержала генерального директора футбольного клуба «Тамбов» Ольгу Коновалову по делу о мошенничестве.
Гендиректор «Тамбова» Коновалова задержана по подозрению в мошенничестве
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Коновалова задержана на 48 часов по делу о мошенничестве с финансированием в ходе осуществления деятельности футбольного клуба «Тамбов», — приводит слова адвоката Коноваловой Дмитрия Кислинского РИА Новости.

ФК «Тамбов» завершил прошедший сезон на последнем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В апреле 2021 года арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск о банкротстве тамбовского клуба. В мае клуб прекратил своё существование.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник «Тамбова» Себастьян Тиль стал первым люксембуржцем, забившим на групповом этапе Лиги чемпионов.

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