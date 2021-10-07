«Урал» выдвинет Хачатурянца на пост президента РПЛ

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб выдвинет кандидатуру руководителя судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашота Хачатурянца на пост главы Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Все клубы поддержали Хачатурянца, мы были в их числе и будем голосовать за него, если он выдвинет свою кандидатуру. После того как Ашот Рафаилович 40 дней проработает, тогда будем решать», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Напомним, что 5 октября руководивший РПЛ с 2007 года Сергей Прядкин покинул свой пост.

Исполняющим обязанности президента премьер-лиги был избран Хачатурянц.

Выборы главы лиги состоятся 22 ноября.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб выдвинет кандидатуру Хачатурянца на пост президента РПЛ.