КДК РФС не применит санкций по инциденту с болельщиком «Спартака» в Грозном
- РИА Новости
«Контрольно-дисциплинарный комитет принял к сведению, что задержанный болельщик московского клуба был доставлен в дежурную часть и решением суда был привлечён к административной ответственности. Согласно рапорту делегата, в данной ситуации отсутствовал факт дисциплинарного нарушения», — приводит слова главы КДК РФС Артура Григорьянца РИА Новости.
Встреча проходила в Грозном и завершилась со счётом 1:0 в пользу московской команды.
Во время игры в сети появилась информация, согласно которой сотрудники полка Кадырова избили двух болельщиков «Спартака» в подтрибунном помещении.
Ранее представитель полка Кадырова рассказал об инциденте с болельщиками «Спартака».