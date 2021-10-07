КДК РФС не применит санкций по инциденту с болельщиком «Спартака» в Грозном

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) не стал выносить санкции по инциденту с участием болельщика московского «Спартака» на матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».

«Контрольно-дисциплинарный комитет принял к сведению, что задержанный болельщик московского клуба был доставлен в дежурную часть и решением суда был привлечён к административной ответственности. Согласно рапорту делегата, в данной ситуации отсутствовал факт дисциплинарного нарушения», — приводит слова главы КДК РФС Артура Григорьянца РИА Новости.

Встреча проходила в Грозном и завершилась со счётом 1:0 в пользу московской команды.

Во время игры в сети появилась информация, согласно которой сотрудники полка Кадырова избили двух болельщиков «Спартака» в подтрибунном помещении.

Ранее представитель полка Кадырова рассказал об инциденте с болельщиками «Спартака».