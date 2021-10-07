Гол Хван Ин Бома помог Южной Корее победить Сирию в отборе ЧМ-2022

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Южная Корея одержала победу над национальной командой Сирии в матче третьего тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.
Гол Хван Ин Бома помог Южной Корее победить Сирию в отборе ЧМ-2022
  • © AP Photo/Lee Jin-man

Встреча проходила в Ансане и завершилась со счётом 2:1.

В составе сборной Южной Кореи забитыми мячами отметились полузащитник казанского «Рубина» Хван Ин Бом и нападающий английского «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин. У команды Сирии единственный мяч забил форвард «Аль-Хиляль» Омар Харбин.

Таким образом, Южная Корея набрала семь очков и расположилась на первом месте в турнирной таблице группы А. Сирия с одним баллом занимает пятую позицию.

Ранее сообщалось, что защитник «Рубина» Илья Самошников не сыграет за сборную России в играх отбора ЧМ-2022 со Словакией и Словенией.

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