Гол Хван Ин Бома помог Южной Корее победить Сирию в отборе ЧМ-2022

Южная Корея одержала победу над национальной командой Сирии в матче третьего тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

Встреча проходила в Ансане и завершилась со счётом 2:1.

В составе сборной Южной Кореи забитыми мячами отметились полузащитник казанского «Рубина» Хван Ин Бом и нападающий английского «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин. У команды Сирии единственный мяч забил форвард «Аль-Хиляль» Омар Харбин.

Таким образом, Южная Корея набрала семь очков и расположилась на первом месте в турнирной таблице группы А. Сирия с одним баллом занимает пятую позицию.

Ранее сообщалось, что защитник «Рубина» Илья Самошников не сыграет за сборную России в играх отбора ЧМ-2022 со Словакией и Словенией.