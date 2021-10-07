Матыцин возглавит новую правительственную комиссию по борьбе с допингом в спорте
- АГН «Москва»
Как сообщает пресс-служба кабмина, новую правительственную комиссию возглавит министр спорта России Олег Матыцин.
Заместителем председателя комиссии станет Сергей Вершинин, занимающий должность заместителя министра иностранных дел.
В состав также вошли представители Совета Федерации, МВД, Минцифры, Федерального медико-биологического агентства, Олимпийского, Паралимпийского и Сурдлимпийского комитетов России.
В пресс-службе кабмина пояснили, что комиссия будет координировать взаимодействие федеральных органов власти, научных и общественных организаций в вопросах, связанных с участием России в Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.
Ранее Матыцин прокомментировал выступление сборной России по вольной борьбе на чемпионате мира в Осло.