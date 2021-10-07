Сын Губерниева рассказал, хотелось ли ему стать комментатором
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«Не могу сказать, что хотелось, но мне очень нравится камера. Мы с папой вместе проводили прямой эфир «Матч ТВ». Я такое удовольствие получил, даже не представляете! Это всё так атмосферно, да и поговорить я люблю. Было приятно, что папа меня похвалил. В тот день зашёл в Instagram, а ощущение было такое, как будто все обсуждают нас с папой и больше никого. В основном комментарии были позитивные. Конечно, это приятно», — приводит слова Михаила Губерниева «Матч ТВ».
По его словам, в школе он проводил мероприятия.
«Туда одноклассники приходили, но никому это было не нужно — провёл и абсолютно никакого удовольствия не получил. А тут такая движуха, все что-то делают, и ты на одной волне с ними. Это затягивает. Тогда сразу появляется стремление и интерес», — сказал он.
Ранее сын Губерниева назвал своего отца великим человеком.