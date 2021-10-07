Сын Губерниева назвал своего отца великим человеком

Михаил Губерниев, сын комментатора и журналиста Дмитрия Губерниева, ответил на вопрос, когда он осознал, что его отец — достаточно известный человек.

«Папа всегда был для меня авторитетом. Наверное, это случилось лет в пять. Садишься перед телевизором и видишь, как папа что-то комментирует. Когда ты на это смотришь, то подсознательно у тебя откладывается, что папа — великий человек. Ты, естественно, гордишься. В детстве у меня был период, когда я очень любил, когда произносили мою фамилию и говорили, что я сын Губерниева. Но потом осознал, что это некультурно, что надо добиваться чего-то самому», — приводит слова Михаила Губерниева «Матч ТВ».

Также он ответил, почему его отец — номер один в профессии.

«Мне кажется, что тут нужно уметь быть современным. Мир меняется космически быстро. Надо понимать все тенденции. Вчера в моде одно, сегодня — другое. Никого не хочу обижать, но есть люди, которые выстрелили сегодня, а завтра уже всё. Сегодня цветок вырос, а завтра завянет. Папа — такой человек, который каждый раз подстраивается под современность, под сегодняшний мир. Важно цепляться за всё что только можно. Недавно все обсуждали историю с Бузовой, сегодня — ну была и была», — сказал он.

Напомним, что Дмитрий Губерниев работает на канале «Матч ТВ» с ноября 2015 года.

Ранее Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изобразить Крым в составе Украины на презентации логотипа чемпионата Европы 2024 года.