Рыбус сможет сыграть против «Рубина»

Мариуш Пекарски, агент защитника московского «Локомотива» Мацея Рыбуса, рассказал о восстановлении своего клиента после травмы.

«Рыбус чувствует себя хорошо. Мацей уже почти залечил своё повреждение и вернётся к следующему матчу «Локомотива», — приводит слова Пекарски Sport24.

Напомним, что защитник получил повреждение в расположении национальной команды Польши.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Рыбус провёл шесть матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр может возглавить «Локомотив».