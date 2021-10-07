Рыбус сможет сыграть против «Рубина»

Короткая ссылка
Мариуш Пекарски, агент защитника московского «Локомотива» Мацея Рыбуса, рассказал о восстановлении своего клиента после травмы.
Рыбус сможет сыграть против «Рубина»
  • © Пресс-служба ФК "Локомотив"

«Рыбус чувствует себя хорошо. Мацей уже почти залечил своё повреждение и вернётся к следующему матчу «Локомотива», — приводит слова Пекарски Sport24.

Напомним, что защитник получил повреждение в расположении национальной команды Польши.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Рыбус провёл шесть матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр может возглавить «Локомотив».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить