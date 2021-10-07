Рыбус сможет сыграть против «Рубина»
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«Рыбус чувствует себя хорошо. Мацей уже почти залечил своё повреждение и вернётся к следующему матчу «Локомотива», — приводит слова Пекарски Sport24.
Напомним, что защитник получил повреждение в расположении национальной команды Польши.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Рыбус провёл шесть матчей и не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр может возглавить «Локомотив».