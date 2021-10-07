Колосков поделился ожиданиями от матча Россия — Словакия

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словакии.

«Ожидания у всех одинаковые: все ждём победы. При любом футболе — красивом или некрасивом, современном или несовременном. Главное — победа. Другое дело, что ожидания не всегда могут совпадать с реальностью. Как говорил один игрок — не буду называть его имя, — ваши ожидания — ваши проблемы. В данном случае есть объективные предпосылки для того, чтобы это ожидание было реализовано. Основная масса игроков в хорошей форме, судя по последним двум матчах», — приводит слова Колоскова «Газета.Ru».

Он также высказался о потерях в составе сборной России.

«Конечно, есть потери, которые повлияют каким-то образом на формирование состава. Хотя проблемы есть у всех, не только у нашей национальной команды. Хочу подчеркнуть: судя по тому, как прошли два матча и в каком состоянии находятся игроки, можно рассчитывать на победу», — сказал он.

Встреча России со Словакией состоится 8 октября на стадионе «Казань Арена». Начало матча — в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что сборная России прилетела в Казань на матч со Словакией.