Источник: Туре может возглавить румынский «Сепси»

Тренер грозненского «Ахмата» Яя Туре может возглавить румынский «Сепси».

Как сообщает журналист Эмануэль Рошу на своей странице в Twitter, тренер грозненского клуба сам проявил инициативу стать наставником «Сепси».

Отмечается, что руководители румынского клуба склоняются к более опытной кандидатуре на пост главного тренера команды.

В качестве возможных кандидатов называются имена Кристиана Пануччи и Вальтера Дзенги.

Напомним, Туре вошел в тренерский штаб «Ахмата» в июне 2021 года.

Ранее главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, как Туре влился в команду.