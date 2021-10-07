Источник: Туре может возглавить румынский «Сепси»
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Как сообщает журналист Эмануэль Рошу на своей странице в Twitter, тренер грозненского клуба сам проявил инициативу стать наставником «Сепси».
Отмечается, что руководители румынского клуба склоняются к более опытной кандидатуре на пост главного тренера команды.
В качестве возможных кандидатов называются имена Кристиана Пануччи и Вальтера Дзенги.
Напомним, Туре вошел в тренерский штаб «Ахмата» в июне 2021 года.
Ранее главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, как Туре влился в команду.