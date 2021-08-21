Тренер «Ахмата» Талалаев рассказал, как Яя Туре проставлялся в команде

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, как его помощник и бывший футболист «Манчестер Сити» Яя Туре влился в команду.

«Много дел? В данном случае приятных. Яя Туре проставлялся. Влился в коллектив, освоился, решил неформально отпраздновать», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Он отметил, что всю зарплату Туре перечисляет в благотворительный фонд, но остаются премиальные. Собственно, их получение и было формальным поводом собраться всем вместе.

«Что подразумевается под словом «проставиться» у ивуарийца-мусульманина? Очень вкусная еда, множество лимонадов и коктейлей всех цветов радуги, приятное общение в уютном кафе», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что Алан Дзагоев сыграет с первых минут в матче ЦСКА — «Ахмат».