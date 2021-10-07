The Sun: игрок «Брайтона» выпущен под залог после ареста по подозрению в насилии

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25-летний малийский полузащитник английского клуба «Брайтон» Ив Биссума выпущен под залог после ареста по подозрению в сексуальном насилии.
The Sun: игрок «Брайтона» выпущен под залог после ареста по подозрению в насилии
  • Reuters

Как сообщает The Sun, спустя сутки после задержания Биссума и его друга отпустили под залог до 3 ноября.

Напомним, что, по информации Sky Sports, 6 октября игрока задержали в одном из ночных клубов Брайтона после обращения в полицию женщины, которая утверждала, что стала жертвой сексуального насилия.

В нынешнем сезоне малиец провёл пять матчей в Английской премьер-лиге (АПЛ) и отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что игрок «Брайтона» задержан по подозрению в сексуальном насилии.

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