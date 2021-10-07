Чернышенко назвал задачу сборной России на каждую Олимпиаду

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал о целях национальной команды на международных турнирах.

«Победы наших спортсменов на международной арене — это результат, к которому ведёт серьёзная подготовка во всех возрастах, начиная с детско-юношеского и до профессионального спорта. Правильная работа со спортсменами начиная с детского возраста позволит повышать показатели на знаковых соревнованиях по олимпийским видам спорта и готовить сильную национальную сборную — лидера на Олимпийских играх. А достижения на международной арене — дополнительный стимул мотивации для российских граждан заниматься спортом», — цитирует Чернышенко РИА «Новости».

Он также заявил, что сборная России на Олимпийских играх должна неизменно попадать в топ-3 неофициального медального зачёта.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 21 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что Ласицкене претендует на звание легкоатлетки года в Европе.