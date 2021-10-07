Сухина высказался о работе Карасёва в матче Испания — Италия

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Станислав Сухина поделился мнением о работе российского судьи Сергея Карасёва в матче 1/2 финала Лиги наций между сборными Италии и Испании.

«Тяжелейшая игра со всех точек зрения и прекрасная работа всей бригады судей. Ключевой момент: удаление Бонуччи было по всем правилам футбола. Нельзя не отметить высокий уровень, которого достиг российский рефери: судит встречи чемпионата Европы, Суперкубка УЕФА, Лиги чемпионов, а теперь и полуфинал Лиги наций. Выше только матч планеты Земля с планетой Марс. Сейчас главное — сохранить этот уровень и ему соответствовать», — приводит слова Сухины «РБК Спорт».

Встреча проходила в Милане и завершилась со счётом 2:1 в пользу сборной Испании.

На 42-й минуте игры Карасёв удалил с поля защитника сборной Италии Леонардо Бонуччи.

Ранее нападающий сборной Италии Федерико Кьеза выразил мнение, что Карасёв ошибочно удалил Бонуччи в матче с Испанией.