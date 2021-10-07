Медведева проведёт бесплатный мастер-класс в рамках мероприятия «Ночь московского спорта»

9 октября на пяти различных площадках Москвы пройдёт организованное столичным Департаментом спорта мероприятие «Ночь московского спорта».

На «Винзаводе» гостей ждёт фестиваль уличных видов спорта: брейк-данс, уличный футбол, настольный теннис.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева проведёт бесплатный мастер-класс на «ЦСКА Арене».

На ВДНХ состоится массовый «световой» заезд на велосипедах, скейтбордах, роликах и самокатах, посетители смогут сдать нормативы ГТО на специальной площадке, сходить на тематическую арт-выставку, послушать выступление обладателя премии «Грэмми» казахского диджея IMANBEK, а также пообщаться с Антоном Лаврентьевым и Алиной Астровской — экс-ведущими шоу «Орёл и решка»

Бассейн «Акватории ЗИЛ» откроет свои двери для ночного заплыва на скорость и вечеринки под музыку популярных диджеев, а специальным гостем станет олимпийский чемпион Евгений Рылов.

Для всех поклонников экшен-спорта в скейт-парке Rampstroy House пройдёт контест по BMX-фристайлу и самокату. Одним из участников станет член олимпийской сборной России по BMX-фристайлу Костя Андреев.

В рамках «Ночи московского спорта» также пройдёт официальное открытие музея в центре пятиборья «Северный» с двукратным олимпийским чемпионом Андреем Моисеевым.

Ранее российский фигурист Александр Энберт рассказал, что у него перехватило дыхание от падения Евгении Медведевой и Дани Милохина.