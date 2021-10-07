Ивелин Попов рассказал, за счёт чего «Сочи» обыграл «Зенит»
- РИА Новости
«За счёт командной работы смогли справиться с действующим чемпионом. Разговоры о том, что «Сочи» — фарм-клуб «Зенита»? Если честно, я на это не обращаю внимания. Я знаю, в каком клубе нахожусь. Пусть те, кто что-то пишет и говорит, сами за себя отвечают. Мы, футболисты, выходим на поле и делаем свою работу», — цитирует Попова «РБ-Спорт».
Он добавил: команде помогло то, что «Зенит» играл в меньшинстве.
Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась в пользу гостей — 2:1.
Ранее сообщалось, что Фавр может стать новым главным тренером «Локомотива».