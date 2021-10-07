Фердинанд назвал лучшего футболиста АПЛ

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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд назвал имя лучшего игрока Английской премьер-лиги (АПЛ).
Фердинанд назвал лучшего футболиста АПЛ
  • Reuters

«Мохамед Салах сейчас является лучшим игроком Премьер-лиги. У меня в груди всё горит, когда я говорю подобное об игроке «Ливерпуля». Его гол в ворота «Манчестер Сити» был забит, как в FIFA. Я сам делал такое в FIFA», — сказал Фердинанд в своём подкасте.

В нынешнем сезоне Салах принял участие в семи матчах АПЛ, в которых забил шесть мячей.

Футболист присоединился к «Ливерпулю» в 2017 году.

Ранее Шоу заявил, что Роналду улучшил атмосферу в раздевалке «Манчестер Юнайтед».

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