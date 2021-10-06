Жук рассказала о ходе подготовки фигуристов Шевченко и Ерёменко к Гран-при в Японии

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Тренер Софьи Шевченко и Игоря Ерёменко Ирина Жук заявила, что её подопечные получили возможность выступить на этапе Гран-при по фигурному катанию в Японии.
Жук рассказала о ходе подготовки фигуристов Шевченко и Ерёменко к Гран-при в Японии
  • РИА Новости

«Ребята очень довольны. В начале сезона мы расстроились, что они не получили право участия в Гран-при. Сейчас это для нас как кусок счастья. Соня летом переболела коронавирусом. Была тяжёлая подготовка, но мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы выступить достойно», — цитирует ТАСС тренера.

Она поблагодарила Федерацию фигурного катания на коньках России за помощь в подготовке к соревнованиям. По её словам, тренировочный процесс идёт по запланированному графику.

«Главное, чтобы здоровье не подвело», — заключила она.

Этап Гран-при в Японии пройдёт 12—14 ноября.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко рассказала, что Елизавета Туктамышева нестабильно выступает в сезоне-2021/22.

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