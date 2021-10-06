Гончаренко рассказала о главной проблеме Туктамышевой в новом сезоне

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко считает, что Елизавета Туктамышева нестабильно выступает в сезоне-2021/22.

«Меня расстраивают её волнообразные выступления — эдаким всплеском. То есть мы видим потрясающий триксель, а затем спад, когда вместо тройного следует двойной прыжок. Хочется, чтобы она не допускала этих спадов и чтобы её программа развивалась дальше после стартовых сложных элементов», — цитирует РИА Новости Гончаренко.

Тренер добавила, что Туктамышева хорошо вошла в новый сезон. По мнению Гончаренко, фигуристка отлично исполняет тройной аксель.

Туктамышева стала победительницей первого этапа Кубка России в Сызрани. 24-летняя фигуристка также является серебряным призёром чемпионата мира 2021 года.

Ранее российский фигурист Александр Энберт прокомментировал падение двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и блогера Дани Милохина в первом выпуске шоу «Ледниковый период».