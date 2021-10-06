Заболотный высказался об отсутствии Дзюбы в сборной России

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Нападающий сборной России по футболу и столичного ЦСКА Антон Заболотный прокомментировал решение форварда «Зенита» Артёма Дзюбы отказаться от вызова в национальную команду.
Заболотный высказался об отсутствии Дзюбы в сборной России
  • РИА Новости

«Я считаю, что сейчас собрались достойные нападающие, которые в премьер-лиге с хорошей статистикой. В любом случае — не просто. Конкуренция всегда будет», — цитирует Заболотного «Спорт-Экспресс».

Заболотный заявил, что не считает себя лучшим форвардом в составе сборной в отсутствие Дзюбы.

«Громко сказано, что я надежда. Просто делаю своё дело, а там всё будет зависеть от того, какую тренер выберет тактику», — сказал он.

8 октября сборная России встретится в Казани со Словакией в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. 11 октября национальная команда сыграет в Мариборе со Словенией.

Ранее сообщалось, что Заболотный готов стать капитаном сборной России.

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