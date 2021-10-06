Заболотный готов стать капитаном сборной России

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Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный ответил на вопрос, готов ли он стать капитаном сборной России.
Заболотный готов стать капитаном сборной России
  • РИА Новости

«Я, как и каждый, готов быть капитаном. Если тренер назначит, для меня это будет величайшей честью, а если нет — не расстроюсь», — приводит слова нападающего «Спорт-Экспресс».

8 октября сборная России встретится в Казани со Словакией в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. 11 октября национальная команда сыграет в Мариборе со Словенией.

Ранее сообщалось, что Заболотный попал в рейтинг 500 лучших футболистов мира по версии World Soccer.

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