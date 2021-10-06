Заболотный готов стать капитаном сборной России
- РИА Новости
«Я, как и каждый, готов быть капитаном. Если тренер назначит, для меня это будет величайшей честью, а если нет — не расстроюсь», — приводит слова нападающего «Спорт-Экспресс».
8 октября сборная России встретится в Казани со Словакией в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. 11 октября национальная команда сыграет в Мариборе со Словенией.
Ранее сообщалось, что Заболотный попал в рейтинг 500 лучших футболистов мира по версии World Soccer.