Заболотный попал в рейтинг 500 лучших футболистов мира по версии World Soccer

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Журнал World Soccer включил четырёх россиян в рейтинг 500 лучших футболистов мира.
Заболотный попал в рейтинг 500 лучших футболистов мира по версии World Soccer
  • РИА Новости

Как сообщает Inoprosport со ссылкой на World Soccer, в рейтинг попали нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный, форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба, нападающий столичного «Спартака» Александр Соболев и полузащитник «Монако» Александр Головин.

Каждый игрок получил небольшую характеристику.

Артём Дзюба: «Лучший бомбардир и главный человек России».

Александр Головин: «Нужно оправдывать авансы, выданные после чемпионата мира 2018 года».

Александр Соболев: «Высокий нападающий, наследник Дзюбы из Сибири».

Антон Заболотный: «Ключевой фактор выхода «Сочи» в квалификацию еврокубков. Заслужил возвращение в ЦСКА в виде награды».

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Спартак» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги благодаря голу Заболотного.

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