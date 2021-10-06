Заболотный попал в рейтинг 500 лучших футболистов мира по версии World Soccer
- РИА Новости
Как сообщает Inoprosport со ссылкой на World Soccer, в рейтинг попали нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный, форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба, нападающий столичного «Спартака» Александр Соболев и полузащитник «Монако» Александр Головин.
Каждый игрок получил небольшую характеристику.
Артём Дзюба: «Лучший бомбардир и главный человек России».
Александр Головин: «Нужно оправдывать авансы, выданные после чемпионата мира 2018 года».
Александр Соболев: «Высокий нападающий, наследник Дзюбы из Сибири».
Антон Заболотный: «Ключевой фактор выхода «Сочи» в квалификацию еврокубков. Заслужил возвращение в ЦСКА в виде награды».
Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Спартак» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги благодаря голу Заболотного.