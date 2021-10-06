Гилерме прокомментировал отказ Дзюбы от вызова в сборную России

Вратарь московского «Локомотива», сборной России и московского ЦСКА Маринато Гилерме прокомментировал решение нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы отказаться от вызова в национальную команду на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со Словенией и Словакией.

«Личный вопрос Артёма. Он принял такое решение, и его надо уважать. Дзюба много сделал для национальной команды», — приводит слова Гилерме «Спорт-Экспресс».

Также вратарь высказался о вызове в сборную России полузащитника подмосковных «Химок» Дениса Глушакова.

«Вызову Глушакова не удивлён. У Дениса хорошее время в «Химках». Он играет, забивает и получил заслуженный вызов», — сказал он.

Напомним, Дзюба не был вызван в национальную команду на сентябрьские встречи отбора чемпионата мира — 2022 с Хорватией, Кипром и Мальтой.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал попадание Дзюбы в расширенный состав национальной команды на игры ЧМ-2022 со Словенией и Словакией.