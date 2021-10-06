Гилерме прокомментировал отказ Дзюбы от вызова в сборную России
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«Личный вопрос Артёма. Он принял такое решение, и его надо уважать. Дзюба много сделал для национальной команды», — приводит слова Гилерме «Спорт-Экспресс».
Также вратарь высказался о вызове в сборную России полузащитника подмосковных «Химок» Дениса Глушакова.
«Вызову Глушакова не удивлён. У Дениса хорошее время в «Химках». Он играет, забивает и получил заслуженный вызов», — сказал он.
Напомним, Дзюба не был вызван в национальную команду на сентябрьские встречи отбора чемпионата мира — 2022 с Хорватией, Кипром и Мальтой.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал попадание Дзюбы в расширенный состав национальной команды на игры ЧМ-2022 со Словенией и Словакией.