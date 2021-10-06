Гилерме прокомментировал отказ Дзюбы от вызова в сборную России

Короткая ссылка
Вратарь московского «Локомотива», сборной России и московского ЦСКА Маринато Гилерме прокомментировал решение нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы отказаться от вызова в национальную команду на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со Словенией и Словакией.
Гилерме прокомментировал отказ Дзюбы от вызова в сборную России
  • © Alexander Kulebyakin
  • globallookpress.com

«Личный вопрос Артёма. Он принял такое решение, и его надо уважать. Дзюба много сделал для национальной команды», — приводит слова Гилерме «Спорт-Экспресс».

Также вратарь высказался о вызове в сборную России полузащитника подмосковных «Химок» Дениса Глушакова.

«Вызову Глушакова не удивлён. У Дениса хорошее время в «Химках». Он играет, забивает и получил заслуженный вызов», — сказал он.

Напомним, Дзюба не был вызван в национальную команду на сентябрьские встречи отбора чемпионата мира — 2022 с Хорватией, Кипром и Мальтой.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал попадание Дзюбы в расширенный состав национальной команды на игры ЧМ-2022 со Словенией и Словакией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить