В Госдуме отреагировали на фотографию Зинченко с Нурмагомедовым
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«На это негативно реагирует только очень небольшая часть украинского населения. Они есть в любой стране, и их меньшинство. Кому-то не нравятся российские атлеты, кому-то не нравятся английские атлеты. Хабиб — звезда мирового масштаба. Любой атлет может считать за честь общаться с ним. В том числе и Александр Зинченко», — приводит слова Свищёва «Спорт-Экспресс».
Депутат отметил, что сейчас достаточно модно фотографироваться со звёздами и выкладывать это в социальные сети.
«Их оскорбляют от беспомощности. Если бы у этих людей была возможность сфотографироваться с Нурмагомедовым, они бы это сделали. Пускай завидуют молча», — сказал он.
Напомним, Нурмагомедов в компании Зинченко посетил игру седьмого тура Английской премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 2:2.
Украинский полузащитник пропустил игру из-за травмы.
Ранее сообщалось, что украинские болельщики раскритиковали Зинченко за фотографию с Нурмагомедовым.