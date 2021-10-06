Полузащитник «Спартака» Игнатов тренируется со сборной России

Полузащитник московского «Спартака» и молодёжной сборной России по футболу Михаил Игнатов начал тренироваться с главной национальной командой.

Российская сборная начала тренировку в Новогорске в полном составе. К занятиям также привлечён футболист подмосковных «Химок» Кирилл Боженов, сообщает РИА Новости.

В тренировке принимают участие Денис Глушаков и Арсен Захарян, которые накануне получили небольшие повреждения.

Напомним, что Игнатов провёл в составе «Спартака» в чемпионате России сезона-2021/22 восемь матчей, в которых не отметился заметными действиями. Зато 21-летний москвич забил мяч в игре с «Наполи» второго тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА на выезде.

Ранее бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал решение форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы отказаться от вызова в сборную России по футболу на октябрьские матчи квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года.