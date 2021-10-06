Валуев отреагировал на решение УЕФА изобразить Крым в составе Украины

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Депутат Государственной думы России Николай Валуев прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изобразить Крым в составе Украины на презентации логотипа чемпионата Европы 2024 года.
Валуев отреагировал на решение УЕФА изобразить Крым в составе Украины
  • РИА Новости

«Когда такие вещи делаются настолько явно, трудно относить это к случайности. Думаю, сделано намеренно, да», — приводит слова Валуева «Матч ТВ».

Депутат также ответил на вопрос, для чего УЕФА мог принять данное решение.

«Я не близок к УЕФА и не близок к их внутренним вопросам. Не могу высказать своё мнение, потому что оно должно основываться на знании информации, которой я не обладаю», — ответил он.

Также Валуев высказался о том, когда изменится такое отношение к территории Крыма.

«Это точно так же относится к компетенции этих же чиновников, только они могут знать, какого числа перестанут кошмарить политическую повестку», — сказал депутат.

Чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии.

Ранее сообщалось, что УЕФА изобразил Крым в составе Украины на презентации логотипа ЧЕ-2024.

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