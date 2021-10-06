Хютия прокомментировал назначение заместителем главы департамента судейства РФС

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Финн Йоуни Хютия прокомментировал своё назначение заместителем руководителя департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Витора Перейры.

«Очень рад присоединиться к РФС. Это новый интересный вызов. Россия — очень большая страна, здесь много талантливых арбитров, поэтому моя первая задача — познакомиться с ними, узнать их лучше. Уверен, что вместе с Витором Перейрой мы поможем российским судьям сделать шаг вперёд», — приводит слова финна официальный сайт РФС.

Отметим, что Хютия был судьёй категории Международной федерации футбола (ФИФА) с 1997 по 2009 год.

Последние четыре года он занимал пост главы судейского комитета Федерации футбола Финляндии.

Ранее сообщалось, что Витор Перейра назначен главой департамента судейства РФС.

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