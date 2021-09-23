Перейра назначен главой департамента судейства РФС
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Об этом сообщается на официальном сайте РФС.
«Мы рады сообщить о начале сотрудничества с Витором Перейрой. Его опыт поможет нам продолжить начатую реформу, направленную как на повышение качества работы и квалификации действующих судей, так и на подготовку новых арбитров. Уверен, высокий профессионализм и опыт Перейры позволят нам сделать существенный шаг вперёд как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — сказал глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.
Перейра был профессиональным арбитром с 1980 по 2002 год.
После окончания карьеры арбитра он работал на административных должностях, связанных с судейством.
Ранее Хачатурянц подтвердил, что Перейра будет назначен главой департамента судейства РФС.