ЦСКА проведёт товарищеский матч с «Нижним Новгородом»

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Московский ЦСКА проведёт товарищеский матч с «Нижним Новгородом».
ЦСКА проведёт товарищеский матч с «Нижним Новгородом»
  • РИА Новости

Как сообщается на официальном сайте московского клуба, по техническим причинам встреча пройдёт без зрителей.

Игра состоится 10 октября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — 12:00 по мск.

После десяти туров Российской премьер-лиги ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице с 17 очками. «Нижний Новгород» набрал 14 очков и расположился на 8-й позиции.

Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов вызван в сборную России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

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