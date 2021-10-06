Московский ЦСКА проведёт товарищеский матч с «Нижним Новгородом».

Как сообщается на официальном сайте московского клуба, по техническим причинам встреча пройдёт без зрителей.

Игра состоится 10 октября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — 12:00 по мск.

После десяти туров Российской премьер-лиги ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице с 17 очками. «Нижний Новгород» набрал 14 очков и расположился на 8-й позиции.

Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов вызван в сборную России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.