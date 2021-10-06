24 венесуэльские футболистки обвинили экс-тренера в сексуальном насилии

24 игрока женской сборной Венесуэлы сообщили о сексуальном насилии и домогательствах со стороны бывшего тренера национальной команды Кеннета Зсеремету.

«Мы, игроки сборной Венесуэлы, решили нарушить молчание, чтобы предотвратить повтор эпизодов сексуального насилия со стороны тренера. Многие из нас продолжают страдать от психологических и физических травм. Одна из игроков призналась, что подвергалась сексуальному насилию со стороны Зсереметы с 14 лет до его увольнения в 2017 году. Эта новость шокировала каждую из нас. Мы чувствовали себя виноватыми за то, что были так близки к происходящему и не осознали всю серьёзность положения», — говорится в заявлении, опубликованном на странице Дейны Кастельянос в Twitter.

В заявлении говорится, что после признания одной из футболисток другие также рассказали о преследовании и домогательствах со стороны Зсереметы.

«Речь идёт о звонках, необоснованных приглашениях в гости, массаже и других ситуациях, которые были далеки от нормы. Многим это покажется безумным, но в команде считалось нормальным, когда наставник спрашивал нас о нашей сексуальной жизни и прочих интимных вопросах в то время, когда мы были несовершеннолетними. Сейчас мы понимаем, что эти действия были направлены на то, чтобы манипулировать нами и заставлять нас чувствовать себя виноватыми», — сообщили футболистки.

Они также отметили, что подобное происходило и на уровне руководства национальных команд.

«Мы никогда не ощущали, что у нас есть возможность говорить о происходящем открыто. Влияние этого человека на наши жизни было огромно», — добавили они.

Сообщается, что прокуратура Венесуэлы возбудила дело в отношении тренера.

Ранее нападающая женской сборной Австралии по футболу Сэм Керр подтвердила свои отношения с полузащитницей национальной команды США Кристи Мевис.