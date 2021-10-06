24 венесуэльские футболистки обвинили экс-тренера в сексуальном насилии

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24 игрока женской сборной Венесуэлы сообщили о сексуальном насилии и домогательствах со стороны бывшего тренера национальной команды Кеннета Зсеремету.
24 венесуэльские футболистки обвинили экс-тренера в сексуальном насилии
  • РИА Новости

«Мы, игроки сборной Венесуэлы, решили нарушить молчание, чтобы предотвратить повтор эпизодов сексуального насилия со стороны тренера. Многие из нас продолжают страдать от психологических и физических травм. Одна из игроков призналась, что подвергалась сексуальному насилию со стороны Зсереметы с 14 лет до его увольнения в 2017 году. Эта новость шокировала каждую из нас. Мы чувствовали себя виноватыми за то, что были так близки к происходящему и не осознали всю серьёзность положения», — говорится в заявлении, опубликованном на странице Дейны Кастельянос в Twitter.

В заявлении говорится, что после признания одной из футболисток другие также рассказали о преследовании и домогательствах со стороны Зсереметы.

«Речь идёт о звонках, необоснованных приглашениях в гости, массаже и других ситуациях, которые были далеки от нормы. Многим это покажется безумным, но в команде считалось нормальным, когда наставник спрашивал нас о нашей сексуальной жизни и прочих интимных вопросах в то время, когда мы были несовершеннолетними. Сейчас мы понимаем, что эти действия были направлены на то, чтобы манипулировать нами и заставлять нас чувствовать себя виноватыми», — сообщили футболистки.

Они также отметили, что подобное происходило и на уровне руководства национальных команд.

«Мы никогда не ощущали, что у нас есть возможность говорить о происходящем открыто. Влияние этого человека на наши жизни было огромно», — добавили они.

Сообщается, что прокуратура Венесуэлы возбудила дело в отношении тренера.

Ранее нападающая женской сборной Австралии по футболу Сэм Керр подтвердила свои отношения с полузащитницей национальной команды США Кристи Мевис.

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