Зинченко опубликовал обращение к Нурмагомедову

Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко обратился к российскому бойцу смешанных единоборств (MMA) Хабибу Нурмагомедову.

«Было очень приятно смотреть матч и пообщаться с тобой», — написал Зинченко на своей странице в Instagram.

Напомним, Нурмагомедов в компании Зинченко посетил игру седьмого тура Английской премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».

Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 2:2.

Украинский полузащитник пропустил игру из-за травмы.

Ранее Нурмагомедов рассказал, как посетил матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».