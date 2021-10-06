Зинченко опубликовал обращение к Нурмагомедову
- Reuters
«Было очень приятно смотреть матч и пообщаться с тобой», — написал Зинченко на своей странице в Instagram.
Напомним, Нурмагомедов в компании Зинченко посетил игру седьмого тура Английской премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 2:2.
Украинский полузащитник пропустил игру из-за травмы.
Ранее Нурмагомедов рассказал, как посетил матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».