Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева прокомментировала недопуск российских гимнасток на соревнования в Израиле.

«Мы любим Израиль. У нас там много друзей, более того, израильская школа художественной гимнастики — это продолжение советско-российской школы. И в этом смысле с полным основанием можно сказать, что мы одна семья. Однако в рамках олимпийского цикла и в ходе подготовки к основному старту на Олимпийских играх все спортсмены должны были быть поставлены в равные условия. Это касается и предварительных соревнований, таких как Гран-при Израиля», — приводит слова Кабаевой «Спорт-Экспресс».

По её мнению, если бы это было невозможно для кого-то из спортсменов по каким бы то ни было причинам, включая эпидемиологические ограничения, то нужно было бы отменять Гран-при или Олимпийские игры.

«Проведение соревнований в Израиле, где в отсутствие российских спортсменов израильская гимнастка выиграла все пять золотых медалей, смотрится как сговор и подготовка к заранее организованному судейству на Олимпийских играх», — сказала она.

Кабаева отметила, что если бы не грубейшая ошибка израильской гимнастки Линой Ашрам на Олимпийских играх в Токио, всё могло бы пройти незаметно.

«Подготовленную и запущенную машину судейства, судя по всему, организаторы этой акции остановить уже не смогли или просто не захотели. В результате — скандал. То, что я сказала, — это только мои предположения», — заявила она.

Кабаева выразила надежду, что Федерация художественной гимнастики России обратится в суд, который разберётся в деталях и примет правильное решение.

«Кстати говоря, 16—17 июля, когда проводился этап Гран-при в Израиле, на который под предлогом сложной ситуации с коронавирусной инфекцией в России наша сборная не была допущена, положение с эпидемией в России было не хуже, чем у некоторых других стран-участниц, приглашённых на соревнования в Израиль», — подытожила она.

Ранее сообщалось, что сборная России по художественной гимнастике не была допущена на соревнования в Израиле из-за коронавирусных ограничений.